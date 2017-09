Nominees for 2017 Adonko RTP Awards unveiled

Entertainment of Wednesday, 20 September 2017

Source: www.ghanaweb.com

2017-09-20

play videoThe event is scheduled for October, 2017



Big Events Ghana, organisers of the annual Radio and Television Personality (RTP) Awards have announced nominees for the 2017 edition of the awards.

The Radio category saw Starr FM recording the highest nominations, followed by Peace FM, Adom FM, Joy FM and Citi FM.

GHOne TV had the highest nominations, followed by TV3, UTV, Adom TV and Kwese TV for the TV category.

For the personality category, Nana Aba Anamoah had the highest nominations of four nominations, followed by Bola Ray and Patrice Osei Agyemang (SONGO) with 3 nominations each.

See full list of nominees for the different categories below

Award listing & nominees

RTP PERSONALITY OF THE YEAR 2016-2017

1. Bola Ray – STAR FM/GHONE TV



2. Gifty Anti – THE STANDPOINT



3. Bernard Avle – CITI FM



4. Patrick Osei Agyeman (SONGO) – ADOM TV



5. Nana Aba Anamoah – GHONE TV

MEDIA GROUP OF THE YEAR 2016-2017

1. EIB Network



2. Media General Group



3. Multimedia Group



4. Despite Media Group



5. Angel Media Group

ONLINE PORTAL OF THE YEAR 2016-2017

1. Starfmonline



2. Peacefmonline



3. Citifmonline



4. 3newsonline



5. Myjoyonline

HONORARIES OF THE YEAR

1. Dr. Osei Kwame Despite



2. Dr. Kwaku Oteng



3. Hon. Kennedy Agyapong



4. H.E. Nana Agyeman Rawlings

RADIO

RADIO STATION OF THE YEAR 2016-2017

1. Citi FM



2. Star FM



3. Adom FM



4. Angel FM (KUMASI)



5. Peace FM

RADIO PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. Star Chart – STARR FM



2. Ekwanso Brebre – PEACE FM



3. Adom Live Worship – ADOM FM



4. Drop Off – STAR FM



5. Dryve of Your Lyfe – YFM

BEST RADIO PERSONALITY GREATER ACCRA REGION 2016-2017

1. Bernard Avle – CITI FM



2. Nana Yaw Sarfo – VISION 1 FM



3. Jeremy Van Garshon – LIVE FM



4. Afia Pokuaa – ADOM FM



5. Captain Smart – ADOM FM



6. KMJ – HITZ FM

BEST RADIO PERSONALITY ASHANTI REGION 2016-2017

1. Nana Gyesi Owusu (NGO) – LUV FM



2. Omanhene Boakyie – KESSBEN FM



3. Kwame Tanko – ANGEL FM



4. Sampson K Nyamekye – HELLO FM



5. Joe Lakka – KESSBEN SPORTS



6. Ebenezer Nana Yaw Donkor (NYDJ) – YFM (KUMASI)

BEST RADIO PERSONALITY EASTERN REGION 2016-2017

1. EUGENE AKOTO BAMFO – AGOO FM



2. Owuahene Acheampommg – BRYT FM



3. Londona – KINGDOM FM



4. DJ Mixx – EMAK FM



5. Justina – OBOUBA FM



6. Dr. Prekese – BRYT FM

BEST RADIO PERSONALITY NORTHERN SECTOR OF GHANA 2016-2017

1. Kwaku Oduro – KESMI FM



2. Real Zampreyal – GBC RADIO



3. Alhassan Erasung – RADIO PROGRESS



4. WARRIS ALASKA – RADIO PROGRESS



5. Asperilla Fostino – PUPELI FM



6. Lydia – RADIO UPPER WEST

BEST RADIO PERSONALITY CENTRAL REGION 2016-2017

1. NANA AMA – CAPE FM



2. AMA BAWA – ATL FM



3. LUCAS CANDY MENSAH – SOMPA FM



4. OSANAHENE KWAME DAPAAH – OKOKROKO FM



5. DANIEL ABAWANA – EAGLE FM



6. MANI KAY – ATL FM

BEST RADIO PERSONALITY VOLTA REGION 2016-2017

1. BRIGHT ELLIS – GLOBAL FM



2. JEMIMA BRAIMAH ACHIVORS – KUUL FM



3. SETH DERLINGS NYASORGBOR (SIZZLA) – KEKELI FM



4. PRINCE AMEVI – TOSH FM



5. FRANK FOLEY – HERITAGE FM



6. ISRAEL ABOCHIVIA – KEKELI RADIO

BEST RADIO PERSONALITY WESTERN REGION 2016-2017

1. NANA ADWOA ARTHUR– SKYY POWER FM



2. MR. SKINNY – BEACH FM



3. EVANS ADU GYAMFI – ADEHYIE FM



4. YOOFI EYESON – SPICE FM



5. NAA AYORKOR – EMPIRE FM



6. OSEI KWEKU CASSIDY – ENERGY FM

BEST RADIO PERSONALITY BRONG AHAFO REGION 2016-2017

1. DICKSON SMITH D.K. – SPACE FM



2. AUGUSTUS ANNAN SLYY – ARK FM



3. AMA KORANKYIE ADASOA – CLASSIC FM



4. KING NICHOLAS – DINPA FM



5. KWAME ADJEI BOHYEN – ARK FM



6. DJ BRIGHT – VOICE RADIO

RADIO MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. CAPTAIN SMART – ADOM FM



2. BERNARD AVLE – CITI FM



3. AKWASI ABOAGYIE – NEAT FM



4. KOJO YANKSON – JOY FM



5. EKOUBA GYASI – ATINKA FM

RADIO MORNING SHOW OF THE YEAR 2016-2017

1. KOKROKOO – PEACE FM



2. DWASO NSEM – ADOM FM



3. MORNING STAR – STAR FM



4. CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM



5. SUPER MORNING SHOW – JOY FM

SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. NANA DARKWA GYASI – RADIO GOLD



2. DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM



3. BENEDICT OWUSU – JOY FM



4. MICHAEL DARKO (SUMMER) – ANGEL FM



5. MOSES ANTWI BENEFO (PJ MOSEY) – HAPPY FM

RADIO SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. ANOPA BOSUO SPORTS – HAPPY FM



2. ANGEL SPORTS – ANGEL FM



3. PEACE POWER SPORTS – PEACE FM



4. ATINKA SPORTS – ATINKA FM



5. NHYIRA SPORTS – NHYIRA FM

RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (LOCAL LANGUAGE) 2016-2017

1. BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM



2. AKOSUA AGYEIWAA BONSU – ATINKA FM



3. NANA YAW KESSE – PEACE FM



4. KWADWO DICKSON – PEACE FM



5. AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM

RADIO NEWSCASTER OF THE YEAR (ENGLISH LANGUAGE) 2016-2017

1. NAA DEDE TETTEH – STAR FM



2. BERNARD NASARA SHAIBU – STAR FM



3. EVANS MENSAH – JOY FM



4. DZIFA BAMPOE – JOY FM



5. KWAKU OBENG AGYEI – STAR FM



6. ENO SARFO – ULTIMATE FM

RADIO NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. PEACE NEWS AT 6PM – PEACE FM



2. EYE WITNESS NEWS – CITI FM



3. KASIEBO A EDA MU FUA – ACCRA FM



4. JOY NEWS AT 6PM – JOY FM



5. KASIEBO IS TASTY – ADOM FM

RADIO LATE AFTERNOON SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. ANITA ESKINE – STAR FM



2. GIOVANNI CALEB – STAR FM



3. LEXIS BILL – JOY FM



4. ANTOINE MENSAH – LIVE FM



5. ABEIKU SANTANA – OKAY FM

RADIO ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST 2016-2017

1. AKWASI ABOAGYIE – PEACE FM



2. FIIFI OCRAN – NHYIRA FM



3. AGYEMANG PREMPEH – RAINBOW RADIO



4. GEORGE QUAYE (GQ) – STAR FM



5. CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM

RADIO DJ OF THE YEAR 2016-2017

1. CANDY MAN – ATINKA FM



2. DJ VYRUSKI – STAR FM



3. DJ MIC SMITH – Y FM



4. DJ YOUNG BOY – OKAY FM



5. MR. KAXTRO – ULTIMATE FM

RADIO FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2016-2017

1. JESSICA OPARE SAFORO – CITI FM



2. ANITA ESKINE – STAR FM



3. AFIA POKUAA – ADOM FM



4. JEREMY VAN GARSHONG – LIVE FM



5. SILVER LADY – OMAN FM

RADIO DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. JOHNNY HUGHES – 3FM



2. OHENEBA NTIM BARIMA – OMAN FM



3. NANA YAA KONADU – PEACE FM



4. MAMA EFE – NHYIRA FM



5. JON GERMAIN – STAR FM

RADIO TALK SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. KABA – ASEMPA FM



2. NANA ANSAH KWAW 1V – JOY FM



3. NANA YAW KESSE – PEACE FM



4. EVANS ADU GYAMFI – ADEHYIE FM



5. NYANSA BOAKWA – HAPPY FM

RADIO MID-MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2016

1. KOFI KUM-BILSON – PEACE FM



2. DOREEN ANDOH – JOY FM



3. KOFI OTCHERE DARKO (KOD) – STAR FM



4. MARIAM OSEI AGYEMANG – 3 FM



5. TRIGMATIC – Y FM



6. ALEX AYENSU BAAH (OKYEAME) – RADIO GOLD

RADIO REGGAE SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. BONT I TALAWA – LIGHT FM



2. CONSCIOUS QUEEN – PINK FM



3. DORIS LOMO – RADIO GOLD



4. KING LAGAZI – HITZ FM



5. BONGO I – KEKELI RADIO

RADIO GOSPEL SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. KWAMINA IDAN – ADOM FM



2. FIIFI FOLSON – SUNNY FM



3. AGYEMANG PREMPEH – RAINBOW RADIO



4. JESHURUN OKYERE – LIVE FM



5. OB NARTEY– VISION 1 FM

TELEVISION

TV STATION OF THE YEAR 2016-2017

1. ADOM TV



2. UTV



3. METRO TV



4. TV3



5. GHONE TV

DIGITAL TV CHANNEL OF THE YEAR 2016-2017

1. AMANSAN TV



2. TV XYZ



3. MAX TV



4. OBTV



5. ANGEL TV



6. ADOM TV



7. JOY NEWS TV



8. GTV SPORTS PLUS



9. AGOO TV



10. OCEANS TV



11. ATINKA TV

TV PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. STATE OF AFFAIRS – GHONE TV



2. GH TODAY – GHONE TV



3. HOME RUN – KWESE TV



4. REVEALED WITH BOLA RAY – GHONE TV



5. ADEKYE NSROMA – UTV

TV MORNING SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. TWENEBOA KODUAH – UTV



2. BRIGHT NANA AMFOL – TV3



3. KAFUI DEY – GHONE TV



4. BAISIWAA DOWUNA HAMMOND – GHONE TV



5. BISMARK BROWN – ETV GHANA TO ATINKA TV

TELEVISION MORNING SHOW OF THE YEAR 2016-2017

1. ADEKYE NSROMA – UTV



2. NEW DAY – TV3



3. GH TODAY – GHONE



4. ATINKA TV MORNING SHOW – ATINKA TV



5. BADWAM – ADOM TV

TV SPORTS SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV



2. DENNIS MURPURI – GHONE TV



3. YAW AMPOFO ANKRAH– KWESE TV



4. KOKUI SELORMEY– KWESE TV



5. YAW SAKYI AFARI – KWESE TV

TV SPORTS PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. FIRE FOR FIRE – ADOM TV



2. ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV



3. HOME RUN– KWESE TV



4. THE TEAM – ETV GHANA



5. COURTSIDE SHOW – KWESE TV

TV FEMALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. BERLA MUNDI – GHONE TV



2. CHANNTELLE ASANTE – GHONE TV



3. GINA WEST – METRO TV



4. AFIA SCHWARZNEGER – ANGELTV



5. ANITA AKUFFO (FASHION GH) – SOLID MULTIMEDIA

TV MALE ENTERTAINMENT SHOW HOST OF THE YEAR 2016

1. GEORGE QUAYE – GHONE TV



2. EDDY BLAY JNR – ETV GHANA



3. IBRAHIM BEN BAKO (IB) – JOY PRIME



4. BROWN BERRY (ISOCIAL TV)



5. JASON ELA – GHONE TV

TV ENTERTAINMENT SHOW OF THE YEAR 2016-2017

1. PUNDITS – GHONE TV



2. CELEBRITY FANZONE – GHONE TV



3. RYTHMZ LIVE – GHONE TV



4. LATE NIGHT CELEBRITY SHOW – ETV GHANA



5. PLAYLIST – METRO TV

TV REALITY SHOW OF THE YEAR 2016-2017

1. GHANA’S STRONGEST – TV3



2. MTN HIT MAKER SEASON 6 – MTN GHANA/CHARTERHOUSE



3. TALENTED KIDS – TV3



4. BELINDA BAIDOO MODEL SEARCH AFRICA – GHONE TV



5. DI ASA – ATINKA TV

TV LOCAL SERIES OF THE YEAR 2016-2017

1. YOLO: YOU ONLY LIVE ONCE – FARM HOUSE PRODUCTION



2. PA 2 PA– UTV



3. SUNSHINE AVENUE – GHONE TV



4. JAMES TOWN FISHERMAN – GHONE TV



5. PANORAMA – ETV GHANA

TV DEV’T SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. GIFTY ANTI – THE STANDPOINT



2. AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM TV



3. PAUL ANOMAH KORDIEH – ETV GHANA



4. STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



5. AJ SARPONG – GHONE TV

TV FEMALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2016-2017

1. NANA YAA BREFO – ADOM TV



2. AMA SARPONG KUMANKUMA – UTV



3. AFIA ADUTWUMWAA MORROSA – UTV



4. NATALIE FORT – TV3



5. NANA AKUA MENSAH – TV3



6. NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV

TV MALE NEWSCASTER OF THE YEAR 2016-2017

1. AGYA KWABENA – UTV



2. KWAKU ADU KUMI – ADOM TV



3. KWAKU TEMENG – GHONE TV



4. ALFRED OCANSEY – TV3



5. KOBINA AMOONO – ANGEL TV

TV NEWS PROGRAM OF THE YEAR 2016-2017

1. NEWS 360 – TV3



2. JOY NEWS – JOY NEWS TV



3. ADOM PREMTUBRE KASEA – ADOM TV



4. UTV NEWS – UTV



5. NEWS TONIGHT – GHONE TV

TV FEMALE PRESENTER OF THE YEAR 2016-2017

1. KOKUI SELORMEY HANSON – KWESE TV



2. STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK



3. NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV



4. ADJOA YEBOAH AGYEI – UTV



5. BERLA MUNDI – GHONE TV



6. YVONNE OKORO (DINING WITH YVONNE OKORO) – IFACTORY/DESAMOUR

TV CURRENT AFFAIR SHOW HOST OF THE YEAR 2016-2017

1. PAUL ADOM OTCHERE – METRO TV



2. NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV



3. KWAKU SAKYI ADDO– GHONE TV



4. NANA ANSAH KWAW IV – JOY PRIME



5. DEBORAH KOBLAH – TV3