Happy FM bags 3 nominations for 2017 RTP Awards

Entertainment of Wednesday, 20 September 2017
Source: happyghana.com
2017-09-20
Happy FM, Ghana’s number one sports station has been nominated in 3 categories for this year’s Radio and Television Personality (RTP) Awards.
The nomination list was unveiled at the plush Holiday Inn Hotel.
Host of the awarding winning ‘Anopa Bosuo Sports’ radio sports show, Moses Antwi Benefo, popularly known as PJ Mosey was nominated in the Sports Show Host of the Year 2016-2017 category. The show itself was also nominated again in ‘Anopa Bosuo Sports’ in the Radio Sports Program of the Year category.
The ever-energetic Host of ‘Nsem Pii’, Nyansa Boakwa has gained nomination for the prestigious Radio Talk Show Host of the Year following his many revealing and lives touching initiatives.
Below is the full nomination list;
RADIO CATEGORIES
HONORARIES OF THE YEAR
OSEI KWAME DESPITE
KWAKU OTENG
KENNEDY AGYAPONG
E. NANA AGYEMAN RAWLINGS
SPECIAL AWARD: CHARITY AWARDS
KOKROKOO CHARITY FOUNDATION
AKUMAA MAMA ZIMBI FOUNDATION
RADIO STATION OF THE YEAR 2016-2017
CITI FM
STARR FM
ADOM FM
ANGEL FM (KUMASI)
PEACE FM
TV STATION OF THE YEAR 2016-2017
ADOM TV
UTV
TV XYZ
TV3
GHONE TV
Media Group Of The Year 2016-2017
EIB NETWORK
2. MEDIA GENERAL GROUP
MULTIMEDIA GROUP
DESPITE MEDIA GROUP
ANGEL MEDIA GROUP
Online Portal Of The Year 2016-2017
STARFMONLINE
PEACEFMONLINE
CITIFMONLINE
3NEWSONLINE
MYJOYONLINE
Digital TV Channel Of The Year 2016-2017
AMANSAN TV
TV XYZ
MAX TV
OBTV
ANGEL TV
ADOM TV
7. JOY NEWS TV
AGOO TV
OCEANS TV
ATINKA TV
RTP Personality Of The Year 2016-2017
BOLA RAY – STAR FM/GHONE TV
GIFTY ANTI – THE STANDPOINT
BERNARD AVLE – CITI FM
PATRICK OSEI AGYEMAN (SONGO) – ADOM TV
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
Radio Morning Show Host Of The Year 2016-2017
CAPTAIN SMART – ADOM FM
BERNARD AVLE – CITI FM
AKWASI ABOAGYIE – NEAT FM
KOJO YANKSON – JOY FM
EKOUBA GYASI – ATINKA FM
Radio Late Afternoon Show Host Of The Year 2016-2017
ANITA ESKINE – STAR FM
GIOVANNI CALEB – STARR FM
LEXIS BILL – JOY FM
ANTOINE MENSAH – LIVE FM
ABEIKU SANTANA – OKAY FM
Radio Mid-Morning Show Host Of The Year 2016
KOFI KUM-BILSON – PEACE FM
DOREEN ANDOH – JOY FM
KOFI OTCHERE DARKO (KOD) – STAR FM
MARIAM OSEI AGYEMANG – 3 FM
*5. TRIGMATIC – Y FM
ALEX AYENSU BAAH (OKYEAME) – RADIO GOLD
Radio DJ Of The Year 2016-2017
CANDY MAN – ATINKA FM
DJ VYRUSKI – STAR FM
DJ MIC SMITH – Y FM
DJ YOUNG BOY – OKAY FM
MR. KAXTRO – ULTIMATE FM
Sports Show Host Of The Year 2016-2017
NANA DARKWA GYASI – RADIO GOLD
DAN KWAKU YEBOAH – PEACE FM
BENEDICT OWUSU – JOY FM
MICHAEL DARKO (SUMMER) – ANGEL FM
MOSES ANTWI BENEFO (PJ MOSEY) – HAPPY FM
Radio Reggae Show Host Of The Year 2016-2017
BONT I TALAWA – LIGHT FM
CONSCIOUS QUEEN – PINK FM
DORIS LOMO – RADIO GOLD
KING LAGAZI – HITZ FM
BONGO I – KEKELI RADIO
Radio Gospel Show Host Of The Year 2016-2017
KWAMINA IDAN – ADOM FM
FIIFI FOLSON – SUNNY FM
AGYEMANG PREMPEH – RAINBOW RADIO
JESHURUN OKYERE – LIVE FM
OB NARTEY– VISION 1 FM
Radio Female Presenter Of The Year 2016-2017
JESSICA OPARE SAFORO – CITI FM
ANITA ESKINE – STAR FM
AFIA POKUAA – ADOM FM
JEREMY VAN GARSHONG – LIVE FM
SILVER LADY – OMAN FM
Radio Entertainment Talk Show Host 2016-2017
AKWASI ABOAGYE – PEACE FM
FIIFI OCRAN – NHYIRA FM
AGYEMANG PREMPEH – RAINBOW RADIO
GEORGE QUAYE (GQ) – STARR FM
CHRISTIAN AGYEI FRIMPONG – ONUA FM
Radio Newscaster of the Year (Local Language) 2016-2017
BAFFOUR AWUAH – KASAPA FM
AKOSUA AGYEIWAA BONSU – ATINKA FM
NANA YAW KESSE – PEACE FM
KWADWO DICKSON – PEACE FM
AKOSUA AGO ABOAGYIE – PEACE FM
Radio Newscaster of the Year (English Language) 2016-2017
NAA DEDE TETTEH – STARR FM
BERNARD NASARA SHAIBU – STARR FM
EVANS MENSAH – JOY FM
DZIFA BAMPOE – JOY FM
*5. KWAKU OBENG AGYEI – STAR FM
ENO SARFO – ULTIMATE FM
Radio Talk Show Host Of The Year 2016-2017
KABA – ASEMPA FM
NANA ANSAH KWAW 1V – JOY FM
NANA YAW KESSE – PEACE FM
EVANS ADU GYAMFI – ADEHYIE FM
NYANSA BOAKWA – HAPPY FM
Radio Dev’t Show Host Of The Year 2016-2017
JOHNNY HUGHES – 3FM
OHENEBA NTIM BARIMA – OMAN FM
NANA YAA KONADU – PEACE FM
MAMA EFE – NHYIRA FM
JON GERMAIN – STARR FM
Radio Program Of The Year 2016-2017
STAR CHART – STARR FM
EKWANSO BREBRE – PEACE FM
ADOM LIVE WORSHIP – ADOM FM
DROP OFF – STAR FM
DRYVE OF YOUR LYFE – YFM
Radio Sports Program Of The Year 2016-2017
ANOPA BOSUO SPORTS – HAPPY FM
ANGEL SPORTS – ANGEL FM
PEACE POWER SPORTS – PEACE FM
ATINKA SPORTS – ATINKA FM
NHYIRA SPORTS – NHYIRA FM
Radio News Program Of The Year 2016-2017
PEACE NEWS AT 6PM – PEACE FM
EYE WITNESS NEWS – CITI FM
KASIEBO A EDA MU FUA – ACCRA FM
JOY NEWS AT 6PM – JOY FM
KASIEBO IS TASTY – ADOM FM
Best Radio Personality Brong Ahafo Region 2016-2017
DICKSON SMITH D.K. – SPACE FM
AUGUSTUS ANNAN SLYY – ARK FM
AMA KORANKYIE ADASOA – CLASSIC FM
KING NICHOLAS – DINPA FM
KWAME ADJEI BOHYEN – ARK FM
DJ BRIGHT – VOICE RADIO
Best Radio Personality Northern Sector Of Ghana 2016-2017
KWAKU ODURO – KESMI FM
REAL ZAMPREYAL – GBC RADIO
ALHASSAN ERASUNG – RADIO PROGRESS
WARRIS ALASKA – RADIO PROGRESS
ASPERILLA FOSTINO – PUPELI FM
LYDIA – RADIO UPPER WEST
Best Radio Personality Central Region 2016-2017
NANA AMA – CAPE FM
AMA BAWA – ATL FM
LUCAS CANDY MENSAH – SOMPA FM
OSANAHENE KWAME DAPAAH – OKOKROKO FM
DANIEL ABAWANA – EAGLE FM
MANI KAY – ATL FM
Best Radio Personality Western Region 2016-2017
NANA ADWOA ARTHUR– SKYY POWER FM
MR. SKINNY – BEACH FM
EVANS ADU GYAMFI – ADEHYIE FM
YOOFI EYESON – SPICE FM
NAA AYORKOR – EMPIRE FM
OSEI KWEKU CASSIDY – ENERGY FM
Best Radio Personality Eastern Region 2016-2017
EUGENE AKOTO BAMFO – AGOO FM
OWUAHENE ACHEAMPOMMG – BRYT FM
LONDONA – KINGDOM FM
DJ MIXX – EMAK FM
JUSTINA – OBOUBA FM
DR. PREKESE – BRYT FM
Best Radio Personality Volta Region 2016-2017
BRIGHT ELLIS – GLOBAL FM
JEMIMA BRAIMAH ACHIVORS – KUUL FM
SETH DERLINGS NYASORGBOR (SIZZLA) – KEKELI FM
PRINCE AMEVI – TOSH FM
FRANK FOLEY – HERITAGE FM
ISRAEL ABOCHIVIA – KEKELI RADIO
Best Radio Personality Greater Accra Region 2016-2017
BERNARD AVLE – CITI FM
NANA YAW SARFO – VISION 1 FM
JEREMY VAN GARSHON – LIVE FM
AFIA POKUAA – ADOM FM
CAPTAIN SMART – ADOM FM
KMJ – HITZ FM
Best Radio Personality Ashanti Region 2016-2017
NANA GYESI OWUSU (NGO) – LUV FM
OMANHENE BOAKYIE – KESSBEN FM
KWAME TANKO – ANGEL FM
SAMPSON K NYAMEKYE – HELLO FM
JOE LAKKA – KESSBEN SPORTS
EBENEZER NANA YAW DONKOR (NYDJ) – YFM (KUMASI)
Radio Morning Show Of The Year 2016-2017
KOKROKOO – PEACE FM
DWASO NSEM – ADOM FM
MORNING STAR – STAR FM
CITI BREAKFAST SHOW – CITI FM
SUPER MORNING SHOW – JOY FM
TELEVISION CATEGORIES FOR 2016-2017
TV Male Newscaster Of The Year 2016-2017
AGYA KWABENA – UTV
KWAKU ADU KUMI – ADOM TV
3. KWAKU TEMENG – GHONE TV
4. ALFRED OCANSEY – TV3
KOBINA AMOONO – ANGEL TV
TV Female Newscaster Of The Year 2016-2017
NANA YAA BREFO – ADOM TV
AMA SARPONG KUMANKUMA – UTV
AFIA ADUTWUMWAA MORROSA – UTV
NATALIE FORT – TV3
NANA AKUA MENSAH – TV3
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
TV Morning Show Host Of The Year 2016-2017
TWENEBOA KODUAH – UTV
BRIGHT NANA AMFOL – TV3
KAFUI DEY – GHONE TV
BAISIWAA DOWUNA HAMMOND – GHONE TV
BISMARK BROWN – ETV GHANA TO ATINKA TV
TV Sports Show Host Of The Year 2016-2017
PATRICK OSEI AGYEMANG (SONGO) – ADOM TV
DENNIS MURPURI – GHONE TV
YAW AMPOFO ANKRAH– KWESE TV
KOKUI SELORMEY– KWESE TV
YAW SAKYI AFARI – KWESE TV
TV Current Affair Show Host Of The Year 2016-2017
PAUL ADOM OTCHERE – METRO TV
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
KWAKU SAKYI ADDO– GHONE TV
NANA ANSAH KWAW IV – JOY PRIME
DEBORAH KOBLAH – TV3
TV Dev’t Show Host Of The Year 2016-2017
GIFTY ANTI – THE STANDPOINT
AKUMAA MAMA ZIMBI – ADOM TV
PAUL ANOMAH KORDIEH – ETV GHANA
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
AJ SARPONG – GHONE TV
TV Female Presenter Of The Year 2016-2017
KOKUI SELORMEY HANSON – KWESE TV
STACY AMOATENG – PLATINUM NETWORK
NANA ABA ANAMOAH – GHONE TV
ADJOA YEBOAH AGYEI – UTV
BERLA MUNDI – GHONE TV
YVONNE OKORO (DINING WITH Yvonne Okoro) – IFACTORY/DESAMOUR
TV Male Entertainment Show Host Of The Year 2016
GEORGE QUAYE – GHONE TV
EDDY BLAY JNR – ETV GHANA
IBRAHIM BEN BAKO (IB)– JOY PRIME
BROWN BERRY (ISOCIAL TV)
JASON ELA – GHONE TV
TV Female Entertainment Show Host Of The Year 2016-2017
BERLA MUNDI – GHONE TV
CHANNTELLE ASANTE – GHONE TV
GINA WEST – METRO TV
AFIA SCHWARZNEGER – ANGELTV
ANITA AKUFFO (FASHION GH) – SOLID MULTIMEDIA
TV Program Of The Year 2016-2017
STATE OF AFFAIRS – GHONE TV
GH TODAY – GHONE TV
HOME RUN – KWESE TV
REVEALED WITH BOLA RAY – GHONE TV
ADEKYE NSROMA – UTV
Television Morning Show Of The Year 2016-2017
ADEKYE NSROMA – UTV
NEW DAY – TV3
GH TODAY – GHONE
ATINKA TV MORNING SHOW – ATINKA TV
BADWAM – ADOM TV
TV Entertainment Show Of The Year 2016-2017
PUNDITS – GHONE TV
CELEBRITY FANZONE – GHONE TV
RYTHMZ LIVE – GHONE TV
LATE NIGHT CELEBRITY SHOW – ETV GHANA
PLAYLIST – METRO TV
TV Sports Program Of The Year 2016-2017
FIRE FOR FIRE – ADOM TV
ANGEL SPORTS LIVE – ANGEL TV
HOME RUN– KWESE TV
THE TEAM – ETV GHANA
COURTSIDE SHOW – KWESE TV
TV News Program Of The Year 2016-2017
1. NEWS 360 – TV3
JOY NEWS – JOY NEWS TV
ADOM PREMTUBRE KASEA – ADOM TV
UTV NEWS – UTV
NEWS TONIGHT – GHONE TV
TV Reality Show Of The Year 2016-2017
GHANA’S STRONGEST – TV3
MTN HIT MAKER SEASON 6 – MTN GHANA/CHARTERHOUSE
TALENTED KIDS – TV3
BELINDA BAIDOO MODEL SEARCH AFRICA – GHONE TV
DI ASA – ATINKA TV
TV Local Series Of The Year 2016-2017
YOLO: YOU ONLY LIVE ONCE – FARM HOUSE PRODUCTION
PA 2 PA– UTV
SUNSHINE AVENUE – GHONE TV
JAMES TOWN FISHERMAN – GHONE TV
PANORAMA – ETV GHANA