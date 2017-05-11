30 CHAN Black Stars players get call up

Thirty home-based players have been selected into the Black Stars ‘B’ team to begin camping on Monday in Prampram.
The Black Stars ‘B’ are set to commence preparations for the 2018 CHAN Qualifiers and the upcoming WAFU tournament to be hosted by Ghana in September.
The Head coach and his technical team will begin the first phase of their training programme at the Ghanaman Soccer Centre of Excellence in Prampram on Monday and will end on June 15.
Below are the players who have been invited to camp:
GOALKEEPERS
1. FELIX ANNAN -ASANTE KOTOKO
2. RAZAK ABALORA -WAFA
3. RICHARD OFORI -WA ALL STARS
4. JOSEPH ADDO -ADUANA STARS
DEFENDERS
5. FATAU MOHAMMED -HEARTS OF OAK
6. ERIC OWUSU -BECHEM UNITED
7. DANIEL DARKWAH -ADUANA STARS
8. ABDUL BASHIRU-BECHEM UNITED
9. IBRAHIM MORO -BOLGA ALL STARS
10. NICHOLAS OPOKU -BEREKUM CHELSEA
11. AWAL MOHAMMED -ASANTE KOTOKO
12. MALIK ISMAILA -TEMA YOUTH
13. SAMUEL SARFO -LIBERTY PROFESSIONALS
14. FAROUK ADAMS -ELMINA SHARKS
MIDFIELDERS
15. GIDEON WAJA -WAFA
16. EMMANUEL LOMOTEY -DREAMS FC.
17. MAJEED ASHIMERU-WAFA
18. ISAAC TWUM -INTER ALLIES
19. WINFUL COBBINAH -HEARTS OF OAK
20. PAUL FIATSI -GREAT OLYMPICS
21. EMMANUEL GYAMFI -ASANTE KOTOKO
22. PATRICK RAZAK -HEARTS OF OAK
23. JOSEPH PAINSTIL – TEMA YOUTH
24. RICHARD LAMPTEY -WAFA
25. ZAKARIA MUMMUNI -ADUANA STARS
STRIKERS
26. NICHOLAS GYAN – EBUSUA DWARFS
27. STEPHEN SARFO – BEREKUM CHELSEA
28. DERRICK SASRAKU-ADUANA STARS
29. RICHARD ARTHUR -WA ALL STARS
30. JOSEPH ESSOU – EBUSUA DWARFS