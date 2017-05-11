30 CHAN Black Stars players get call up

Thirty home-based players have been selected into the Black Stars ‘B’ team to begin camping on Monday in Prampram.

The Black Stars ‘B’ are set to commence preparations for the 2018 CHAN Qualifiers and the upcoming WAFU tournament to be hosted by Ghana in September.

The Head coach and his technical team will begin the first phase of their training programme at the Ghanaman Soccer Centre of Excellence in Prampram on Monday and will end on June 15.

Below are the players who have been invited to camp:

GOALKEEPERS

1. FELIX ANNAN -ASANTE KOTOKO

2. RAZAK ABALORA -WAFA

3. RICHARD OFORI -WA ALL STARS

4. JOSEPH ADDO -ADUANA STARS

 

DEFENDERS

5. FATAU MOHAMMED -HEARTS OF OAK

6. ERIC OWUSU -BECHEM UNITED

7. DANIEL DARKWAH -ADUANA STARS

8. ABDUL BASHIRU-BECHEM UNITED

9. IBRAHIM MORO -BOLGA ALL STARS

10. NICHOLAS OPOKU -BEREKUM CHELSEA

11. AWAL MOHAMMED -ASANTE KOTOKO

12. MALIK ISMAILA -TEMA YOUTH

13. SAMUEL SARFO -LIBERTY PROFESSIONALS

14. FAROUK ADAMS -ELMINA SHARKS

 

MIDFIELDERS

15. GIDEON WAJA -WAFA

16. EMMANUEL LOMOTEY -DREAMS FC.

17. MAJEED ASHIMERU-WAFA

18. ISAAC TWUM -INTER ALLIES

19. WINFUL COBBINAH -HEARTS OF OAK

20. PAUL FIATSI -GREAT OLYMPICS

21. EMMANUEL GYAMFI -ASANTE KOTOKO

22. PATRICK RAZAK -HEARTS OF OAK

23. JOSEPH PAINSTIL – TEMA YOUTH

24. RICHARD LAMPTEY -WAFA

25. ZAKARIA MUMMUNI -ADUANA STARS

 

STRIKERS

26. NICHOLAS GYAN  – EBUSUA DWARFS

27. STEPHEN SARFO – BEREKUM CHELSEA

28. DERRICK SASRAKU-ADUANA STARS

29. RICHARD ARTHUR -WA ALL STARS

30. JOSEPH ESSOU – EBUSUA DWARFS

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