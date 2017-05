AFCON 2019 qualifiers: Ethiopia coach names 29-man squad to face Ghana

Sports News of Tuesday, 9 May 2017

Source: GHANAsoccernet.com

2017-05-09

Ethiopian team



New Ethiopia coach Ashenafi Bekele has named two foreign-based players in his provisional 29-man squad to face Ghana next month in a 2019 Africa Cup of Nations qualifier.

The ex Adama Ketema coach chose Shemeles Bekele of Petrojet and Oumed Okuri who has scored nine goals in all competitions for El Entag El Harby.

Debuts call-ups have been handed to quartet; Abdurahman Mubarak (Fasil Ketema), Ame Mohammed (Jimma Aba Bunna) and right back Awet GebreMikael (Electric).

Experienced stars Getaneh Kebede, Gatoch Panom, Jemal Tassew, Salahdin Said and Abel Mamo have been retained.

Dire Dawa Ketema goalkepeer Samson Assefa who has been in top form in the Ethiopian Premier League has been left out.

The Walia Antelopes will host Uganda on June 3 on an international friendly game in Addis Ababa before heading to Ghana.

Full squad

Goalkeepers: Abel Mamo (Mekelakeya), Jemal Tassew (Jimma Aba Bunna), Lealem Birhanu (Sidama Bunna), Teklemariam Shanko (Addis Ababa Ketema)

Defenders: Asechalew Tamene (Kidus Giorgis), Abdulkerim Mohammed, Ahmed Reshid (Ethiopia Bunna), Seyoum Tesfaye (Dedebit), Tesfaye Bekele, Mujib Kassim (Adama Ketema), Aneteneh Tesfaye (Sidama Bunna), Awot Gebremikael (Ethio-Electric), Addis Tesfaye (Mekelakeya)

Midfielders: Natnael Zeleke, Menetesnot Adane (Kidus Giorgis), Biruk Kalbore (Adama Ketema), Ephrem Ashamo,Shemekit Gugesa (Dedebit), Gatoch Panom (Ethiopia Bunna), Tadele Mengesha (ArbaMinch Ketema),Mulualem Mesfin (Sidama Bunna), Gadissa Mebrate (Hawassa Ketema), Shemeles Bekele (Petrojet/Egypt)

Forwards: Getaneh Kebede (Dedebit), Salahdin Said (Kidus Giorgis), Addis Gidey (Sidama Bunna), Ame Mohammed(Jimma Aba Bunna), Abdulrahman Mubarak (Fasil Ketema), Oumed Okuri (El-Entag El-Harby/Egypt)