Anti Affail Monney activists ‘eliminated’ from GJA voters’ list

General News of Friday, 29 September 2017

Source: primenewsghana.com

2017-09-29

Samson Lardi Ayenini, Anny Osabutey and Kwakye Afreh-Nuamah



Some of the most prominent personalities advocating against a second term for Ghana Journalist Association president Roland Affail Monney could not make it to the eligible voters’ list.

Kwakye Afreh-Nuamah a journalist with 3Fm, Host of Newsfile on Joy Fm Samson Lardi Ayenini and Social media activist Anny Osabutey were not admitted to the list in spite of rigorous efforts on their part to be in good standing.

The three together with some others like JoyFm Central regional correspondent Richard Kwakye Nyarko, investigative journalists Manasseh Azuri Awuni and Kwetey Nartey, have for the past few weeks fronted a spirited social media campaign against the re-election of Affail Monney.

They contend his administration has failed to champion the cause of journalism and effectively rendered the once powerful GJA a laughing stock.

Other notable names missing from the list are Paul Adom Otchere of Metro TV and Evans Mensah of Joy FM.

Kwakye Afreh-Nuamah tells PrimeNewsGhana he was prevented from registering as a member in the run-up to the elections, because the GJA claimed the mandate of a committee that approves of new membership had expired and a new one has yet to be constituted.

He believes it’s a deliberate move to eliminate him and the others from the list due to their opposition to the retention of the incumbent.

Below is the GJA list of eligible voters

UPDATED MASTER LIST OF ELIGIBLE VOTERS FOR THE GJA 2017 ELECTIONS

GHANA BROADCASTING CORPORATION (GBC)

1. A .O. Mercy Sowah

2. Abbas Ridwan Muktar

3. Albert Adoko

4. Alfred O. Hughes

5. Ato Napoleon Kittoe

6. Augustina Apik

7. Barbara Gaisie

8. Betty Yaa Apau-Oppong

9. Charity Agbeko

10. Christiana Kumah

11. Daniel Ofoe Ametepey

12. Desmond Cudjoe

13. Dominic Hlordzi

14. Ebenezer Amparbeng

15. Ebenezer Ayeh

16. Ebenezer K. Onumah

17. Ebenezer W. S. Hayeh

18. Ebenezer Yao Azasoo

19. Edeward Nakertey

20. Edith Elikplim Attiaka

21. Emma Gladza

22. Emmanuel Assel

23. Emmanuel Azure Akayeti

24. Emmanuel Laryea Konney

25. Evelyn Asempapa

26. Felicia Dawood

27. Felicia McEwan-Anamoah

28. Francis Annan

29. Francis Azoska Jnr

30. Francisca Ashitey-Oduntun

31. Frank Ofoe Zotorvie

32. George K Ankrah

33. George L M Lomotey

34. Georgina Ama Ankumah

35. Getrude Eunice Maasodong

36. Godwin Nii Laryea

37. Grey A. Mingle

38. Hagar Sey

39. Halima Kadir-English

40. Hellen Akweley Mensah

41. J A Bagriro

42. Joe Imbeah

43. John Yeboah

44. Jonathan Ofori Kanrah

45. Jones Anlimah

46. Joseph Adjei

47. Joyce Gyekye

48. Joyce Korlekie Tetteh

49. Justice Mingle

50. Kwame Anoff-Ntow

51. Lily Ahulu

52. Lily N. Defor

53. Loretta Vanderpuye

54. Magnus K Kumaga

55. Marie Aziz

56. Mark Ahmed

57. Mensah Abludo

58. Michael Dewornu

59. Millicent Ablordey

60. Mimi Dadson

61. Mohammed Abubakari

62. Moomen Abdul

63. Newlove K B Jnr

64. Nii Adjei Klu

65. Odartey Nii Lamptey

66. Patience Nathalie Amedahe

67. Patricia Awuku-Darko

68. Patricia Kyei

69. Patricia Sakplavie-Biko

70. Philip Baidoo

71. Rahaman Abdul Mohammed

72. Rebecca Ekpe

73. Rita Adjoa Issaka

74. Rita Adjorkor Botchway

75. Ruth Adjorlolo

76. Seth Nee Saban Quaye

77. Stephen Ampem Darko

78. Stephenson Aggrey

79. Sualah Abdul- Wahab

80. Teresa Atogiyire

81. Theresa Owusu-Ako

82. Thomas Nsowah Adjei

83. Titus Teye Kitcher

84. Vivian Assibi Banguu-Ekellah

85. Yvette Adu-Effisah

GRAPHIC COMMUNICATION GROUP LIMITED

1. Abayateye N. Felix

2. Ablordeppey Samuel Doe Kwame

3. Acheampong Hannah Amoah

4. Adjei- Mensah Eugenia

5. Adombila Maxwell Akalaare

6. Adu – Gyamerah Emmanuel

7. Agyei Emmanuel

8. Agyeman Nana Konadu

9. Ahiabor Gabriel

10. Aklorbortu Moses Dotsey

11. Albert Sam

12. Alhandu Abdul- Hamid

13. Alhassan Zakaria

14. Amenuveve Vincent Kobla

15. Amoh Roselind

16. Ampratwum- Mensah Akwasi

17. Anane Mary

18. Appiah Salomey

19. Ardayfio Rosemary N.K

20. Arku Jasmine

21. Asare Ernest George

22. Ashigey kenneth

23. Asiedu – Addo Shirley Tawiah

24. Asmah Kobina Vincent

25. Assel Kweku Gyesi

26. Azu Vance Tetteh

27. Baneseh Mabel Aku

28. Bentil Harriette Naa Lamiley

29. Boadu Ayeboafoh Yaw

30. Boadu Kwame Asare

31. Boateng Caroline Nana Dapaa

32. Bokpe Seth Joseph

33. Bonney Emmanuel Adine

34. Bonsu Abigial

35. Bonsu Adwoa Serwaah

36. Buckman – Owoo Jayne

37. Dapatem Donald

38. Dery Severious Kale

39. Donkor Salome Judith

40. Doreen Andoh

41. Duah Kofi

42. Duodu Samuel Kwaku

43. Dzamboe Timothy K.

44. Ennin Emelia

45. Essel- Mensah Lydia

46. Esther Somuah

47. Frimpong Enoch Darfah

48. Fynn Debrah

49. Glover Benjamin

50. Gobah Timothy Kwaku

51. Hammond Doreen

52. Hanson Ebow

53. Hudson Kate Baaba

54. Inkoom Kingsley Kodwo

55. Jafaru Musah Yahaya

56. Kenu Daniel Koblah

57. Kitcher Mavis

58. Kwaitoo Samuel

59. Kwawukume Victor Kwame Dela

60. Kwei Rebecca

61. Marfo- Asiedu Abban

62. Mate- Larweh Frederick Kwame

63. Mensah Fiifi

64. Mensah Mary Tawiah

65. Mordey Emmanuel Kwesi

66. Mustapha Suleiman

67. Nuhhu- Billa Hadiza

68. Nunoo Christopher

69. Obour Samuel

70. Odoi Victoria Fofo

71. Okine Charles Benoni

72. Okyere Joseph

73. Owusu Achiaw Nehemia Dixon

74. Owusu- Amoah Gifty

75. Quaasim Abdul Aziz

76. Quaicoe Rebecca

77. Quao Andrew Armaah

78. Quartey Janet Kwatiokor

79. Quaye Emmanuel

80. Quaye George Folley

81. Quaye Michael

82. Russel- Ocloo Dela

83. Salia Albert K.

84. Sam Jojo Annan

85. Sarbah Peter

86. Smith- Asante Edmund

87. Syme Sebastian

88. Tawiah Augustina

89. Tetteh Ransford Thomas

90. Vinorkor Mark Anthony

91. Yartey Theophilus Tettey

92. Yeboah Isaac

NEW TIMES CORPORATION

1. Ackumey Raymond

2. Adadevoh David

3. Agbenu David E.

4. Amankwa Charles

5. Amoo Daniel Nii Dodoo

6. Ampadu – Nyarko Ama Tekyiwa

7. Amponsah Emmanuel

8. Asante- Ackom John

9. Ayoo Ayinne Mattew

10. Benedicta Folley Gyimah

11. Boateng Betsy – Ann

12. Clement Adzei Boye

13. Cobba- Biney Augustine

14. Cooper Norman

15. Donkor Jonathan

16. Dzifa Emma Tetteh

17. Edem tsotorme-Mensah

18. Ernest Nutsugah

19. Francis Asamoah Tuffour

20. Gmanyami Jonathan

21. Godwin Ofosu Acheampong

22. Gorman Ebo

23. Hope Kingsley Elijah

24. Kyei Francis Yaw

25. Macauley James

26. Markwei Lawrence

27. Mingle Edmund Adotey

28. Motey Ian Kombla- Mensah

29. Noretti Alberto Mario

30. Nyarko Claude Adams

31. Nyarko Yirenkyi Antia

32. Obeng James Harry

33. Okumah Clemence

34. Owusu K. Douglas

35. Petesi Julius Yao

36. Quaittoo Georgina Naa- Maku

37. Salifu Abdul- Rahaman

38. Sambou Raissa

39. Sarpong Agnes Opoku

40. Tamakloe Winston Kofi

41. Vigah John

42. Wadie Linda Abrefi

43. Xah Francis

44. Yarboi – Tetteh David

45. Yeboah Augustine Aforo

46. Zangina Castro Tong

GHANA NEWS AGENCY (GNA)

1. Abigial Addo- Quaye

2. Agnes Boye- Doe

3. Albert Futukpor

4. Alice Tettey

5. Anthony Bells Kafui Kanyi

6. Audrey F. Dekalu

7. Bajin D. Pobia

8. Beatrice Asamani

9. Belinda Ayamgah

10. Benjamin A. Mensah

11. Bertha Badu- Agyei

12. Caesar Abagali

13. Christabel Addo

14. Christian Akorlie

15. Christopher Arko

16. Comfort Sena Fetrie

17. Daniel Lanqauye

18. Dasmani Issifu Laary

19. Dennis Kwadwo Peprah

20. Devine R. D. Koblah

21. Dominic Adoboli

22. Dorothy Frances Ward

23. Dzifa Azumah

24. Edmund N. N. Quaynor

25. Edward Nana Asare

26. Elizabeth Kankam-Boadu

27. Elizabeth Ofosu

28. Enoch Malus Antwi

29. Eric K. Amoh

30. Erica Apeatua Addo

31. Fatima A Astanga

32. Florence Afriyie Mensah

33. Francis Ameyibor

34. George Ramsey Benamba

35. Gifty Amofa

36. Godwill Arthur Mensah

37. Hafsa Obeng

38. Hannah Awadzi

39. Hannah Zemp- Tapang

40. Iddi Zibrina Yire

41. Josephine Naaeke

42. Joyce Danso

43. Justina Hilda Paaga

44. Kenneth Sackey

45. Kodjo Nana Jehu- Appiah

46. Kwabia Owusu Mensah

47. Kwaku Osei- Bonsu

48. Kwesi Kissi Yeboah

49. Laudia Nunoo

50. Lawrence Quartey

51. Linda Asante- Agyei

52. Lydia Kukua Asamoah

53. Maxwell K. Awumah

54. Mildred Siabi- Mensah

55. Morkporkpor Anku

56. Osei Nana Kyeretwie

57. Patience A. Gbeze

58. Patrick Dela Cofie

59. Paul Achonga Kabah

60. Prosper Kuorsoh

61. Regina Benneh- Siaw

62. Robert Anane

63. Robert Tachie- Menson

64. Sampson Adu- Poku

65. Samuel Adadi Akapule

66. Samuel Bruce Nyarko

67. Samuel Osei Frempong

68. Stephen Asante

69. Wilhelm Gaitu

70. Willaim Yesuko Fiabu

71. William Dodze Ezah

72. Yaa Oforiwah Asare-Peasah

73. Yussif Abrahim

GHANA INSTITUTE OF JOURNALISM

1. Abel Gayvolor

2. Ayiku Charles Nii Ayiku

3. Diana Hayman Adu

4. Ebo Afful

5. Esi Asante

6. James Asante

7. Jonas Ansong-Boateng

8. Mathias Tibu

9. Matthew Mac-kwame

10. Osei Kwadwo Adow

11. Tim Quashigah

12. Wilberforce Dzisah

13. Zakaria Tanko Musah

14. Kweku Rockson

15. Shaibu Yussif

MULTI MEDIA

1. Beatrice Adu

2. Benedict Owusu

3. David Andoh

4. Favour E. Nunoo

5. Joseph Owusu Gapko

6. Kwetey Nartey

7. Latif Iddrisu

8. Mannasseh Azure Awuni

9. Maxwell Kudekor

10. Samuel Dowuona

11. Seth Kwame Boateng

NDOUM GROUP

1. Annie Afua Ampofo

2. Attah Kwaku Boadi

3. Dennis Ato Keelson

4. Frank Owusu-Ofori

5. Franklin Asare-Donkoh Jnr

6. Freeman Awlesu Koryekpo

7. Vicky A. Wireku

PEACE FM

1. Afua Adutwumwaa Mmrosa

2. Agyei Preprah Daniel

3. Akosua Sarpong

4. Akwasi Agyeman

5. Antwi Boasiako Okwabrani

6. Emmanuel Akorli

7. Emmanuel Bekoe

8. Fadda Dickson

9. Godfred Asare

10. Erick De Graft Aikins

11. Kwadwo Adom Dickson

12. Kwame Nkrumah Tikesea

13. Kwami Sefa Kayi

14. Nana Yaa Konadu

15. Odi Ahenkan Kwame Yebrah

16. Sampson K. Nyamekye

17. Yaw Osagyefo Anaman

DAILY DISPATCH

1. Ben Ephson

2. Peter Ankomah

FORMER GJA PRESIDENTS

1. Ajoa Yeboah-Afari

2. Kabaral Blay-Amihere

3. Gifty Affeny Dadzie

THE CHRONICLE

1. Ebo Quansah

2. Emmanuel Akorli

THE FINDER

1. Elvis Darko

2. Daniel Nonor

3. Emmanuel Amoako

THE NEW CRUSADING GUIDE

1. Malik Kweku Baako Jnr

2. Anas Aremeyaw Anas

THE INSIGHT

1. Kwesi Pratt Jnr.

TV AFRICA

1. A. C. Ohene

2. Amos Kwofie

METRO TV

1. Gabriel Obodei Torgbor Ashong

2. Josephine Frimpong

3. Randy Abbey

4. Ignatius Annor

DAILY GUIDE

1. Abdul-Rahman Gomda

2. Charles Takyi-Boadu

3. Fortune Alimi

4. Gina Blay

5. Okertchiri Jamila Akweley

6. Samuel Boadi

TV3

1. Bridget Otoo

2. Portia Gabor

3. Larry Paa Kwesi Moses

4. Wendy Atswei Laryea

NATIONAL MEDIA COMMISSION

1. Kwasi Gyan-Apenteng

2. Laryea Sowah

3. Doris Yaa Dartey

MEMBERS OF PARLIAMENT (MP)

1. Freda Prempeh

2. Nii Lante Vanderpuye

GENERAL LIST

1. Abdul Hamid Yakub

2. Abena Dentah

3. Abubakari Sidick Ahmed

4. Adelaide Yaoteley Annan

5. Adinkah Christian Yaw

6. Adu Pokua Theresa

7. Adwoa Yeboah Adjei

8. Affail Monney

9. Afia kyere

10. Agbeko Ben-Coffie

11. Akosua Aago Aboagye

12. Akosua Agyeiwaa B. Cecila

13. Albert Adoko

14. Albert Kwabena Dwumfour

15. Alexander Owusu Kissi

16. Alfred Adams

17. Alfred Kwaku-Akumbie

18. Al-Hassan Abdul-Rahaman

19. Alice Aryeetey

20. Ama Gyanfa Ofosu Darkwa

21. Ama Nyarko Attafuah Quainoo

22. Anaella Andrews

23. Anass Sabit

24. Andrew Edwin Arthur

25. Andrew Opong-Peprah

26. Anim Addo

27. Ansah John

28. Anthony Goodman

29. Anthony Kofi Odoom.

30. Audrey Gadzekpo

31. Augustina Arthur

32. Augustus Acquaye

33. Awudu Mahama

34. Bawah Mabi-Nkun Wajah

35. Ben Ackah- Mensah

36. Ben Kwame Vidzreku

37. Benedict Assorow

38. Berlinda Frimpong

39. Bismark Ansong

40. Boahene Asamoah

41. Bright Kwame Blewu

42. Charity Binka

43. Charles Koomson

44. Christian Adinkra

45. Claudia Annan

46. Damian D. Avevor

47. Dan Kwaku Yeboah

48. Daniel Dayee

49. David Adams Okae

50. David Agbee

51. Deborah Agyei Asamoah

52. Diana Bassaw

53. Dinah Naa Komley Vanderpuye

54. Dominic Moses Awiah

55. Doris Kuwornu

56. E. Benewaa Nyame

57. Ebenezer Abakah Ebenak

58. Ebenezer Kojo Nyavor

59. Edith Abla Amenuvor

60. Edmond Kofi Yeboah

61. Edward Ameh

62. Edward Yawsson Mensah

63. Efam Awo Dovi

64. Ekow Esilfie

65. Ekowba Gyasi

66. Emefa E. Atiamoah Eli

67. Emmanuel Arthur

68. Emmanuel Asamoah

69. Emmanuel Baah

70. Emmanuel K. Dogbevi

71. Emmanuel Kojo Kwarteng

72. Emmanuel Martey

73. Emmauneul Ohene Gyan

74. Entsi Charles Jojo

75. Ernest Addo

76. Esi Hammond

77. Esther Nana Anima Wiafe-Akenten

78. Eunice Aseidua Kotoku

79. Evans Cudjoe

80. Evans Edwin Lloyd

81. Evans Kumi Wadewo

82. Ezekiel E. Sottie

83. Famous Kwesi Atitsogbe

84. Faustina kwabea Osei

85. Felicia McEwan-Anamoah

86. Felix Akoyam

87. Felix Dela Klutse

88. Fiifi Nettey

89. Fiifi Ofosu Okyere

90. Francis Ato Condua

91. Francis Kokutse

92. Francis Kwame Sarfo

93. Frank Kwabi

94. Frederick Acheampong

95. G. D. Zaney

96. Gariba Ibrahim

97. Gayheart Mensah

98. George Kwaku Antwi

99. George William Dove

100. Gertrude Ankah-Nyavi

101. Gifty Osei Boakye Bingley

102. Godfred Blay Gibbah

103. Godfred Polkuu

104. Grace Sogbey Ablewor

105. Grace Tagoe

106. H. B. Martinson

107. Hamidu Karim

108. Hans Addeh

109. Harrison Kofi Belley

110. Haruna Attah

111. Haruna Yussif Wumpuni

112. Henry Aubin

113. Henry Shirazu Alhassan

114. Hughes Boateng

115. I.F. Joe Awuah Jnr

116. Ian Okwei

117. Ibrahim Mohammed

118. Iddrisu Atiku

119. Iddrisu Awudu

120. Innocent Attineku

121. Innocent Samuel Kwame Appiah

122. Isaac Akwetey-Okuno

123. Isaac Apenteng

124. Isaac Kofi Asare

125. Isaac Kpelle Guba

126. Isaac Oduro

127. Isabella Gyau Orhin

128. Ishmeal Atiemo

129. Ishmeal Djaqmah Narh

130. Issac Nuamah

131. Jacob Narh Nortah

132. James Addy

133. James Amoh (Jnr)

134. James Kofi Annan

135. James Nana Yaw Kumi

136. James Neequaye Kotey

137. Joe Aaron Hagan

138. John Dramani Mahama

139. John Laste

140. John Yeboah

141. Johnson Takyi

142. Jones Kwabena Anim

143. Joseph Kumi

144. Joseph O. Yehoah

145. Joyce Appiah

146. Juliet Dugbartey

147. Justice Baidoo

148. Justice Damoah

149. Justice Kojo Tsekpo

150. Kafui Gati

151. Karim Osmah

152. Karnaku Michael

153. Karnaku Nii Amartey

154. Ken Afedzi

155. Kingsley Effah

156. Kofi Asare Brako

157. Kofi Kum Bilson

158. Kofi Oppong Asamoah

159. Kofi Thompson

160. Kojo Ackaah-Kwarteng

161. Kojo Ajei Boakye

162. Kojo Larbi

163. Kojo Marfo

164. Kudjo David Bismark

165. Kwadwo Asante

166. Kwadwo Brefo

167. Kwaku Abrokwa Ankomah

168. Kwame Agbeli Mensa

169. Kwame Frimpong

170. Kwami Ahiabenu

171. Kwami Mensah

172. Kwasi Aboagye

173. Kwasi Amankwah Agyekum

174. Kwasi Frimpong

175. Kwasi Kpodo

176. Kwasi Kumi Boadu *

177. Kweku Sakyi Addo

178. Kweku Sersah-Johnson

179. Kwodwo Brefo

180. Lawrence Attachie

181. Lawrence Kojo Addo

182. Leslie Tetteh

183. Linda Akoto

184. Love Amoako –Antwi

185. Luvridge Ampretwum Okyere

186. Lydia Mensah

187. M. Abdul Rahaman

188. Maame Ama Quayson

189. Maggie Azupoka

190. Malik Ramzy

191. Marfo Osei Moses

192. Maurice Bisiw

193. Mawuko Zormelo

194. Mawuli Zogbenu

195. Mawusi woka

196. McAnthony Dagyenga

197. Michael Bruce

198. Micheal Adodoaji

199. Micheal Botchway

200. Monica Korkor Bleboo

201. Mustapha Alhassan

202. Naama Ntiri

203. Nana Ama Eson-Mensah

204. Nana Aseabia Ababio

205. Nana Ekua Sekyiwa Darko

206. Nana Kofi Acquah

207. Nana Yaw Barima Barnie

208. Nana Yaw kesse

209. Naomi Abrokwa

210. Nii Korley Commodore Mensah

211. Obiri Larbi

212. Ofori Ayim

213. Oheneba Nana Aseidu

214. Opokua Patience

215. Osei Micheal

216. Osman Muntawakilu

217. Owusu Yeboah Joseph

218. Pankaj Pyne

219. Pascal K. Kudiabor

220. Patricia Sefa-Fisher

221. Patrick Kwame Abrokwah-Djampem

222. Paul Elom Norsah

223. Paul Kofi Fynn

224. Peter Agbeko Jnr

225. Peter Quao Adattor

226. Philip Baidoo

227. Philip Osei Bonsu

228. Pious Baidoo banson

229. Prince Ahenkan

230. Racheal Asamoah

231. Raphael Godlove Ahenu

232. Rayborn Bulley

233. Raymond Tuvi

234. Regina Asamoah

235. Ridwan Karim Dini-Osman

236. Robert D. Mawuenyegah

237. Rogking Clottey

238. Rosebeth Ewuza – Blay

239. Rosemary Gaise Nunoo

240. Saddick Adam

241. Sampson Quame Oteng

242. Samuel Kojo Brace

243. Samuel Kumi

244. Samuel Kyei Boateng

245. Samuel Sam

246. Samuel Tei Adano

247. Sauda Belko-Sulemanah

248. Seidu Ibrahim Bomanjo

249. Sepenyo Dzokoto

250. Seth Dadzie

251. Seth Opoku Agyemang

252. Sieh Kwabena Francis

253. Simon Tenkuu

254. Solomon Aryeh

255. Stephenson Aggrey

256. Susolow I. Mustaphas

257. Sylvanus Gatorwu

258. Sylvia Naa Adaawa Annoh

259. Theodore M.K.Viwotor

260. Theophilus K.A.Annim

261. Thomas Nsowah Adjei

262. Umaro Sanda Salifu

263. Veronica Anogbo

264. Veronica Ofosuhemaa Owusu-Ansah

265. Victoria Abbew

266. Victoria Akua Koranteng

267. Vida Adutwumwaa Boateng

268. Vida Essel

269. Vincent A. Addo

270. William Gyentu

271. Yaw Obeng manu

272. Yvonne Harlley

273. Yvonne Neequaye

274. Zadok Kwame Gyesi

275. Zambaga Rufai Saminu

276. Zee Adu-Asante

277. Zuwera M Ibrahim

Total 656