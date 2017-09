Social media attacks won’t distract me – Affail Monney

General News of Monday, 18 September 2017

2017-09-18

Affail Monney, President of the Ghana Journalists Association (GJA)



The President of the Ghana Journalists Association (GJA), Affail Monney, says he is unperturbed by the social media campaign against his re-election bid. Mr. Monney speaking on Morning Starr Monday September 18, 2017 said, “That is politics and everybody has an opinion he or she is entitled to. Others believe social media will help their course and others will also keep mute and do the right thing on poling day.”

“I am disinclined to be deflected by the groundswell of social media campaign against my presidency. I remain focus and I continue to exercise the rest of my mandate. Even in the twilight of my first tenure, we are working and the results show that indeed we are working.

“So, others can resort to social media and denigrate what we have done…and to demonize my personality. This is politics and I see it as one of the games my opponents have adopted. I remain undisturbed. I remain unperturbed and will continue to do what my mandate enjoins me to until journalists decide otherwise,” he added.

Meanwhile, the list of eligible voters for the elections scheduled for September 29, 2017 is out.

Below is the full list

LIST OF ELIGIBLE VOTERS FOR THE GJA 2017 NATIONAL ELECTIONS GRAPHIC COMMUNICATION GROUP LIMITED

Abayateye N. Felix

Ablordeppey Samuel Doe Kwame

Acheampong Hannah Amoah

Adjei- Mensah Eugenia

Adombila Maxwell Akalaare

Adu – Gyamerah Emmanuel

Agyei Emmanuel

Agyeman Nana Konadu

Ahiabor Gabriel

Aklorbortu Moses Dotsey

Alhandu Abdul- Hamid

Alhassan Zakaria

Amenuveve Vincent Kobla

Amoh Roselind

Ampratwum- Mensah Akwasi

Anane Mary

Appiah Salomey

Ardayfio Rosemary N.K

Arku Jasmine

Asare Ernest George

Ashigey kenneth

Asiedu – Addo Shirley Tawiah

Asmah Kobina Vincent

Assel Kweku Gyesi

Azu Vance Tetteh

Baneseh Mabel Aku

Bentil Harriette Naa Lamiley

Boadu Ayeboafoh Yaw

Boadu Kwame Asare

Boateng Caroline Nana Dapaa

Bokpe Seth Joseph

Bonney Emmanuel Adine

Bonsu Abigial

Bonsu Adwoa Serwaah

Buckman – Owoo Jayne

Dapatem Donald

Dery Severious Kale

Donkor Salome Judith

Doreen Andoh

Duah Kofi

Duodu Samuel Kwaku

Dzamboe Timothy K.

Ennin Emelia

Essel- Mensah Lydia

Esther Somuah

Frimpong Enoch Darfah

Fynn Debrah

Glover Benjamin

Gobah Timothy Kwaku

Hammond Doreen

Hanson Ebow

Hudson Kate Baaba

Inkoom Kingsley Kodwo

Jafaru Musah Yahaya

Kenu Daniel Koblah

Kitcher Mavis

Kwaitoo Samuel

Kwawukume Victor Kwame Dela

Kwei Rebecca

Marfo- Asiedu Abban

Mate- Larweh Frederick Kwame

Mensah Fiifi

Mensah Mary Tawiah

Mordey Emmanuel Kwesi

Mustapha Suleiman

Nuhhu- Billa Hadiza

Nunoo Christopher

Obour Samuel

Odoi Victoria Fofo

Okine Charles Benoni

Okyere Joseph

Owusu Achiaw Nehemia Dixon

Owusu- Amoah Gifty

Quaasim Abdul Aziz

Quaicoe Rebecca

Quao Andrew Armaah

Quartey Janet Kwatiokor

Quaye Emmanuel

Quaye George Folley

Quaye Michael

Russel- Ocloo Dela

Salia Albert K.

Sam Jojo Annan

Sarbah Peter

Smith- Asante Edmund

Syme Sebastian

Tawiah Augustina

Tetteh Ransford Thomas

Vinorkor Mark Anthony

Yartey Theophilus Tettey

Yeboah Isaac

NEW TIMES CORPORATION

Adadevoh David

Agbenum David E.

Amoo Daniel Nii Dodoo

Ampadu – Nyarko Ama Tekyiwa

Amponsah Emmanuel

Asante- Ackom John

Ayoo Ayinne Mattew

Boateng Betsy – Ann

Cobba- Biney Augustine

Cooper Norman

Francis Asamoah Tuffour

Gmanyami Jonathan

Gorman Ebo

Hope Kingsley Elijah

Kyei Francis Yaw

Macauley James

Markwei Lawrence

Mingle Edmund Adotey

Motey Ian Kombla- Mensah

Noretti Alberto Mario

Nyarko Yirenkyi Antia

Obeng James Harry

Okumah Clemence

Owusu K. Douglas

Quaittoo Georgina Naa- Maku

Salifu Abdul- Rahaman

Tamakloe Winston Kofi

Vigah John

Xah Francis

Yarboi – Tetteh David

Yeboah Augustine Aforo

Zangina Castro Tong

GHANA NEWS AGENCY (GNA)

Abigial Addo- Quaye

Agnes Boye- Doe

Albert Futukpor

Alice Tettey

Alidu Baba

Anthony Bells Kafui Kanyi

Armed A Damba

Audrey F. Dekalu

Bajin D. Pobia

Beatrice Asamani

Benjamin A. Mensah

Belinda Ayamgah

Bertha Badu- Agyei

Caesar Abagali

Christabel Addo

Christian Akorlie

Christopher Arko

Daniel Lanqauye

Dasmani Issifu Laary

Dennis Kwadwo Peprah

Devine R. D. Koblah

Dominic Adoboli

Dorothy Frances Ward

Dzifa Azumah

Mensah- Abludo

Edmund N. N. Quaynor

Edward Nana Asare

Elizabeth Kankam-Boadu

Elizabeth Ofosu

Enoch Malus Antwi

Eric K. Amoh

Erica Apeatua Addo

Fatima A Astanga

Francis Ameyibor

George Ramsey Benamba

Gifty Amofa

Godwill Arthur Mensah

Godwin Nii Laryea

Hafsa Obeng

Hannah Awadzi

Hannah Zemp- Tapang

Iddi Zibrina Yire

Josephine Naaeke

Joyce Danso

Justina Hilda Paaga

Kenneth Sackey

Kodjo Nana Jehu- Appiah

Kwabia Owusu Mensah

Kwaku Osei- Bonsu

Kwesi Kissi Yeboah

Laudia Nunoo

Linda Asante- Agyei

Lydia Kukua Asamoah

Maxwell K. Awumah

Mildred Siabi- Mensah

Osei Nana Kyeretwie

Patience A. Gbeze

Patricia O. Sakplavie- Biko

Paul Achonga Kabah

Prosper Kuorsoh

Regina Benneh- Siaw

Robert Anane

Robert Tachie- Menson

Sampson Adu- Poku

Samuel Adadi Akapule

Samuel Bruce Nyarko

Samuel Osei Frempong

Stephen Asante

Wilhelm Gaitu

Willaim Yesuko Fiabu

William Dodze Ezah

Yaa Oforiwah Asare-Peasah

Yussif Abrahim

GHANA BROADCASTING CORPORATION (GBC)

A O Mercy Sowah

Abbas Ridwan Muktar

Alfred O. Hughes

Ato Napoleon Kittoe

Augustina Apik

Barbara Gaisie

Betty Yaa Apau-Oppong

Charity Agbeko

Christiana Kumah

Dominic Hlordzi

Ebenezer K. Onumah

Ebenezer W. S. Hayeh

Emma Gladza

Emmanuel Azure Akayeti

Emmanuel Laryea Konney

Evelyn Asempapa

Francis Annan

Francisca Ashitey-Oduntun

George K Ankrah

George L M Lomotey

Georgina Ama Ankumah

Getrude Eunice Maasodong

Godwin Nii Laryea

Grey A. Mingle

Halima Kadir-English

J A Bagriro

Joe Imbeah

John Aryeetey

Joseph Adjei

Justice Mingle

Lily N. Defor

Loretta Vanderpuye

Magnus K Kumaga

Mark Ahmed

Mensah Abludo

Millicent Ablordey

Mimi Dadson

Mohammed Abubakari

Newlove K B Jnr

Nii Adjei Klu

Odartey Nii Lamptey

Patience Nathalie Amedahe

Patricia Sakplavie-Biko

Rahaman Abdul Mohammed

Ruth Adjorlolo

Teresa Atogiyire

Theresa Owusu-Ako

Titus Teye Kitcher

Vivian Assibi Banguu-Ekellah

GENERAL LIST

Abdul Hamid Yakub

Abel Gayvolor

Adinkah Christian Yaw

Affail Monney

Agbeko Ben-Coffie

Ajoa Yeboah-Afari

Albert Adoko

Albert Kwabena Dwumfour

Alexander Owusu Kissi

Al-Hassan Abdul-Rahaman

Alice Aryeetey

Ama Nyarko Attafuah Quainoo

Amoadu Christian Ohene

Amos Kwofie

Anas Amereyaw Anas

Andrew Opong-Peprah

Annie Afua Ampofo

Anthony Goodman

Anthony Kofi Odoom

Arthur Emmanuel J. K.

Attah Kwaku Boadi

Ayiku Charles Nii Ayiku

Ben Ackah- Mensah

Ben Ephson

Benedict Assorow

Benedict Owusu

Betrice Adu

Boahene Asamoah

Bridget Otoo

Bright Kwame Blewu

Charity Binka

Charles Takyi-Boadu

Christian Adinkra

Clement Adzei Boye

Collins Owusu Sunday

Daniel Dayee

Daniel Nonor

Daniel Ofoe Ametepey

David Adams Okae

David Agbee

Dennis Ato Keelson

Desmond Cudjo

Diana Hayman Adu

Dinah Naa Komley Vanderpuye

Dominic Moses Awiah

Doris Kuwornu

Doris Yaa Dartey

Benewaa Nyame

Ebenezer Yao Azasoo

Ebo Quansah

Edeward Nakertey

Edith Elikplim Attiaka

Edmond Kofi Yeboah

Edward Ameh

Elvis Darko

Emefa E. Atiamoah Eli

Emmanuel Akli

Emmanuel Arthur

Emmanuel Asamoah

Emmanuel Baah

Emmanuel K. Dogbevi

Emmanuel Mantey

Esi Hammond

Eunice Aseidua Kotoku

Evans Edwin Lloyd

Evans Kumi Wadewo

Ezekiel E. Sottie

Ato Conduah

Famous Kwesi Atitsogbe

Felix Akoyam

Felix Dela Klutse

Fiifi Nettey

Fiifi Ofosu Okyere

Florence O. Kumi

Francis Asamoah Tuffour

Francis Kokutse

Frank Kwabi

Frank Ofoe Zotorvie

Frank Onin Botwe

Franklin Asare-Donkoh Jnr

Freeman Awlesu Koryekpo

D. Zaney

Gabriel Obodei Torgbor Ashong

Gariba Ibrahim

Gayheart Mensah

George Kwaku Antwi

Georgina Ama Ankumah

Gifty Osei Boakye Bingley

Gina Blay

Grace Sogbey Ablewor

Grace Tagoe

B. Martinson

Hagar Sey

Han Addeh

Harrison Kofi Belley

Hellen Akweley Mensah

Henry Shirazu Alhassan

F. Joe Awuah Jnr

Ian Okwei

100. Iddrisu Atiku

101. Innocent Attineku

102. Isabella Gyau Orhin

103. Issac Appenteng

104. Issac Kpelle Guba

105. James Asnate

106. James Nana Yaw Kumi

107. Jamus Kofi Annan

108. Joe Aaron Hagan

109. Jonas Ansong-Boateng

110. Jones Anlimah

111. Joseph O. Yehoah

112. Joseph Owusu Gapko

113. Josephine Frimpong

114. Joyce Gyekye

115. Joyce Korlekie Tetteh

116. Justice Kojo Tsekpo

117. Kabaral Blay-Amihere

118. Kafui Gati

119. Karim Osmah

120. Ken Afedzi

121. Kingsley Effah

122. Kofi Oppong Asamoah

123. Kojo Ackaah-Kwarteng

124. Kojo Larbi

125. Kojo Marfo

126. Kudjo David Bismark

127. Kwadwo Brefo

128. Kwaku Abrokwa Ankomah

129. Kwame Anoff-Ntow

130. Kwame Frimpong

131. Kwami Mensa

Kwami R. Ahiabenu

Kwami Sefa Kayi

134. Kwasi Amankwah Agyekum

135. Kwasi Frimpong

Kwasi Gyan-Apenteng

Kwasi Kpodo

Kweku Sakyi Addo

Kwesi Pratt Jnr.

140. Kwetey Nartey

141. Larry Paa Kwesi Moses

142. Laryea Sowah

Latif Iddrisu

Lawrence Attachie

145. M. Abdul Rahaman

146. Maggie Azupoka

147. Malik Kweku Baako Jnr

148. Mary Anane

Mathias Tibu

McAnthony Dagyenga

155. Michael Bruce

156. Michael Dewornu

157. Monica Korkor Bleboo

Moses Ohene Amponsah

159. Nana Ama Eson-Mensah

160. Nana Aseabia Ababio

161. Nana Ekua Sekyiwa Darko

162. Nana Kofi Acquah

163. Nana Yaw Barima Barnie

164. Nii Korley Commodore Mensah

165. Nii Lante Vanderpuye

166. Obiri Larbi

167. Ohene Amponsah Moses

168. Oheneba Nana Aseidu

169. Opokua Patience

170. Osei Kwadwo Adow

171. Pankaj Pyne

172. Pascal K. Kudiabor

173. Patricia Awuku-Darko

174. Patricia Kyei

Patrick Kwame Abrokwah-Djampem

Peter Ankomah

Peter Quao Adattor

179. Philip Osei Bonsu

180. Randy Abbey

181. Raphael Godlove Ahenu

182. Raymond Tuvi

Rebecca Ekpe

Rita Adjorkor Botchway

Rogking Clottey

187. Rosemary Gaise Nunoo

188. Sampson Quame Oteng

189. Samuel Kyei Boateng

190. Samuel Tei Adano

191. Seth Kwame Boateng

192. Seth Nee Saban Quaye

193. Seth Opoku Agyemang

194. Shaibu Yussif

195. Sheriff S. Iddrisu

Sualah Abdul- Wahab

Susolow I. Mustapha

Vicky A. Wireko

202. Vida Essel

203. Wendy Atswei Laryea

204. Wilberforce Dzsah

205. Yvonne Harlley

206. Yvonne Neequaye

207. Zadok Kwame Gyesi

208. Zakaria Tanko Musah

Zambaga Rufai Saminu

210. Zee Adu-Asante