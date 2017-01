Check out the 2017 VGMA nominees provisional list

Entertainment of Tuesday, 10 January 2017

Source: flexgh.com

2017-01-10

File Photo

As the year has ended, which would also mean the shutting down of the calendar year for the 2016 music releases for the Vodafone Ghana Music awards 2017; music lovers, experts and aficionados of the industry have been opining on which artiste has/had the most reflective year.

Most Ghanaian artistes have really worked industriously this year; from all the genres: dancehall, hip life, afro pop, hip hop, high life to gospel, have really put in so much effort to put their music and personalities out there.

ARTISTE OF THE YEAR

Sarkodie

Guru

Nacee

Shatta Wale

EL

Okyeame Kwame

Stonebwoy

M.anifest

HIGH LIFE SONG OF THE YEAR Jw3- Bisa K Dei

Christy- Dobble

Fefeefe- Dunsin

Here to stay- Afriyie

Sweetie Pie- Kofi Kinaata

Adiza- KobbySymple

PaaKwasi- Nipa Dasani

Nacee- Menewoa

KojoAntwi – Nyoo

Trigmatic- Motromodwo

DISCOVERY OF THE YEAR

Nii Funny

Article Wan

Medikal

Ebony

Eugy

Sorakiss

Rudebwoy Ranking

KobbySymple

GOSPEL ARTISTE OJ

Nacee

Great Ampong

Mabel Okyere

HIGH LIFE ARTISTE OF THE YEAR

Afriyie

PaaKwasi

Bisa K. Dei

BEST RAPPER OF THE YEAR M.anifest- god Mc

Sarkodie-Bossy

EL-Lalafalama

Medical –Confirm

Okyeame Kwame- Halleluyah

Jay So –Little Monsters

REGGAE / DANCEHALL ARTISTE

Stonebwoy

Shatta Wale

Samini

Kaakie

MzVee

Article Wan

Ogya Mensa

HIP HOP SONG OF THE YEAR

godMc- M.anifest

Bossy/kanta- Sarkodie

Lalafalama- EL

Confirm- Medikal

Nyame bra-Pappy Kojo

Little Monsters- Jay So feat. Sarkodie

Tension-Okyeame Kwame feat.Cabum, Medikal, Debby

BEST REGGAE / DANCEHALL SONG

People dey- Stonebwoy

Get serious- OgyaMensah

Pain dem- Rudebwoy Ranking

Arostor- Kaakie

Obordobidi- Shatta Wale

Yonnah- Samini

AFRO POP SONG OF THE YEAR Gbedu- Trigmatic feat.Stonebwoy

Kaabuame- EL

Dance for me-Eugy feat. MrEazi

Solo- Article Wan

Body Body- Epixode feat. Mr. Eazi

Kpordawoe – Edem

U x Me- Joey B

YaaPono- BribiNti

AFRICAN ARTISTE

Patoranking

Mr. Eazi

Reekado Banks

Tekno

Phyno

Timaya

Cynthia Morgan

BEST GROUP

VVIP

4X4

R2Bees

Dunsin

Gallaxy

GOSPEL SONG OF THE YEAR YewoNyame a Yewo adze- Nacee

Change Over- Mary Agyemang

Mewo Jesus- Mabel Okyere

Nipahia Moa- OJ

YehowaKae Me- Great Ampong

WommaYesu so- Elder Ofori

HIP LIFE/ HIP HOP ARTISTE

Sarkodie

Guru

EL

Edem

Okyeame Kwame

Flowking Stone

Medikal

Joey B

Kofi Kinaata

M.anifest

Pappy Kojo

BEST MUSIC VIDEO Sorakiss- My honey

Guru- Samba

Shatta Wale – Kakai

FeliNuna-I Like am

Okyeame Kwame- Halleluyah

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

Adina- Too Late

Nana Yaa- Handkerchief

Becca – Beshiwo

Kaakie- Arostor

MzVee- Nobody Else

MALE VOCALIST OF THE YEAR

Ogya Mensa- Get serious

Afriyie- Here to stay

Akwaboah- Too Late

Blakk Prophet- Nobody Else

Nacee- YewoNyame a Yewoadze

KojoAntwi- Nyoo

HIP LIFE SONG OF THE YEAR Samba – Guru feat. Singlet

Club -Donzy feat. Piesie&Sarkodie

My property- C2C

I dey like am – OB feat. Don Itchy

Go Low- Flowking Stone

Halleluyah- Okyeame Kwame

RNS- Sarkodie

Nii Funny- Vuvuzela

Wisa Greid- Mintsebo

ALBUM OF THE YEAR

Nacee- Councilor 1

Guru- Gold

EL- Elorm

M.anifest- Nowhere cool

Flowking Stone- Gifted

Shatta Wale- After the storm

Epixode- Spar Junkiez

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

Nacee feat. Ernest Opoku- YewoNyame a yewo adze

Guru featuring Singlet- Samba

OkyeameKwame feat. Abochi- Halleluyah

Donzy feat.Piesie&Sarkodie- Club

Medikal feat.Sarkodie – Confirm remix

Trigmatic featuring AI – Motromodwo

SONG WRITER OF THE YEAR Ogya Mensa- Get serious

OJ- Nipahia moa

Trigmatic-Motromodwo

PaaKwasi- Nipa Dasani

Kumi Guitar-Obra

Dada Hafco- Friends

RECORD OF THE YEAR

Menewoa- Nacee

Motromodwo/ GyeNyame- Trigmatics

Hello- Akwaboah feat. Sarkodie

Get Serious- Ogya Mensa

KojoAntwi – Nyoo

UNSUNG

eShun

Deon Boakye

Worlasi

Positive Vybz

Kamelyon

AJ Lyrics

Famous

Eeii Nation

Baffour

Don Itchy

Fancy Gadam

Macassio

Amerado

Yaw Frilla

Boggy Wenezday

Akan